Erametsakeskus jagab tänavu ligi 11,7 miljonit eurot toetusi

“Erametsaomanike toetamine on Eesti metsade hea käekäigu üks alustaladest. Meil on hea meel, et toetuse saajate ring laieneb — uue toetuse liigina on nüüd võimalik saada piirangute toetust. Selle eesmärk on ökoloogilise seisund säilitamine ja parandamine ning erametsaomanikule piirangute järgimise tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine,” kommenteeris Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Piirangute toetust on võimalik saada piiranguvööndi, hoiuala või sellise ala kohta, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses ehk osad projekteeritavad alad. Seni said kompensatsiooni vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade omanikud ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest.

2022. aastal on mõnevõrra suurenenud metsameetme eelarve küündides kokku üle 2,3 miljoni euro. Sellest 426 000 eurot metsakahjustuste ennetamiseks ning kahjustatud metsa taastamiseks.

Varasemast mõnevõrra suurem on Natura toetuse eelarve ulatudes üle 5 miljoni euro. Suurenenud on ka metsa uuendamise toetuse eelarve, mis kahe vooru kohta kokku on 1,48 miljonit eurot. Metsaomanike nõustamiseks on sel aastal jätkuvalt 480 tuhat ning metsaühistu toetuseks pool miljonit eurot. Metsamaaparandustööde toetuse eelarve on 250 tuhat, üraskitõrje toetuseks 70 tuhat ning pärandkultuuri säilitamise toetuseks 10 tuhat eurot.

Jätkuvalt on erametsaomanikel võimalus sõlmida lepinguid vääriselupaiga kaitseks.

Toetuste taotlemise tähtajad ja eelarved 2022. aastal: Tähtaeg Toetus Eelarve 10. märts Metsaomanike nõustamise toetus 480 000 10. märts Metsaühistu toetus 500 000 4.-22. aprillini Natura mets 5 015 000 4.-22. aprillini Looduskaitseliste piirangute toetus rahastatakse kõik nõuetekohased taotlused 1. juuli Metsauuendamise toetus 840 000 1. juuli Pärandkultuuri säilitamise toetus 10 000 1. september Metsamaaparandustööde toetus 250 000 13. september Üraskitõrje toetus 70 000 15. septembrist 5. oktoobrini Metsameede meetme 8.3 ja 8.4 eelarve 426 000 eurot ning meetme 8.6 eelarve 1 890 000 eurot 1. detsember Metsauuendamise toetus 640 000 13. detsember Metsa inventeerimise toetus 200 000 aastaringselt Vääriselupaiga kaitseks lepingute sõlmimine 270 000