Eesti esimese lihahäkatoni finalistid üllatavad oma värskete ideedega

“Saime ideepäeval näha meeldivalt mitmekülgseid ideid ja proovida ka nende toodete algversioone,“ ütles BBQ Symphony grill-lihameister ja lihahäkatoni üks mentoritest Rain Käärst. „Põnev oli näha, et meeskondade usk oma tootesse on suur ja kontseptsioon detailselt paika pandud.”

Lihahäkaton on konkurss, mille eesmärk on arendada Eesti toidukultuuri ning pakkuda toidutootmise vastu huvi tundvatele inimestele võimalust arendada välja uus ja innovaatiline lihatoode või tootesari. Häkatoni käigus soovitakse leida uus innovaatiline lihatoode, mis on tervislik ja naturaalsest toorainest, kiirelt valmiv või koheselt tarbitav ning tööstuslikult toodetav.