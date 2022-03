Kevili plaanib saada Baltikumi suurimaks söödakultuuri tarnijaks

Toormega muret pole

„Äri teeb soodsaks see, et meil on head kontaktid nende suurte varujatega, kes viivad Ameerikast ja Kanadast loomasööta Lähis-Itta, samuti on meil ligipääs Aasia turule, mis tahab väga timutit,” selgitas Vinni üleilmse äri toimimist. „Kevili jääb toorme varujaks Eestis, Roodevälja tehas on eraldi üksus, mis pakendab ja turustab toodangut.”