Kuivaineid varudes võib koju tuua soovimatuid külalisi

Laiema leviku taga inimtegevus

Küsimusele, miks on toidukoide probleem praegu aktuaalsem kui 30 aastat tagasi, vastas Martin, et põhjus on inimtegevuses. Kahjurid tuuakse kaasa kaubandusvõrgust koos toiduainetega.

Tegemist on inimese abiga levivate ja inimese ehitistes elavate sooja armastavate putukaliikidega. „Leviku põhjus on see, et toidukaupu liigutatakse maailma ühest otsast teise puuduliku või isegi olematu kontrolli tingimustes. Kui oli veel nõukogude aeg, oli piiril sisseveokohti vähe ja seal oli kontroll tugev,” selgitas ta.