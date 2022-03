Soolapuuduse tekitasid hirmul tarbijad

Seega kaupluselettide silmipimestav tühjus ja justkui tekkinud soolakriis on tingitud sellest, et päevapealt korjati lettidelt Vene ja Valgevene päritolu tooted ja enamik soodsa hinnaga söögisooladest ongi just sealt pärit. Asendus on olemas, aga läheb natuke aega, kuni riiulid taas täituvad. Ükski maaletooja ega tootja pole selliseks nõudluseks üleöö valmis olnud.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats sõnas, et probleem laheneb siis, kui kliendid saavad aru, et soolapuudust ei ole ega tule. „Meil oli sortimendis 24 soola. Neist vaid kolm jäid nüüd välja. Seega valik on väga lai ja ülejäänud 21 soolaga ei tohiks tarneprobleemi tekkida,” lausus Bats. Tema sõnul ei suuda kliendid seda millegipärast uskuda ja ostavad endiselt massiliselt soola kokku.

Ka Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas sama. „Inimesed on defitsiidi kartuses omale soola tavalisest rohkem koju varunud, mis on põhjustanud soola ajutise nappuse riiulitel,” sõnas Miido. Tema sõnul pole Venemaalt pärit soola asendamine probleem ning tavapärase nõudluse korral oleks Venemaalt pärit soola asendamine muu päritolu soolaga möödunud peaaegu märkamatult. „Uute kokkulepete sõlmimine käib ja peagi on kohal uued soolavarud,” lubas Miido.

Peagi algava värske soolakurgi hooajaga seoses ei näe probleemi ka Eesti And juhataja Otto Schneider (pildil). „Suhtlesin just meie soolatarnijaga. Kinnitas, et probleemi pole. Kasutame kvaliteetset Saksa soola ning Vene omast loobusime juba aastaid tagasi.”