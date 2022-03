Kannapööre: turismiärist haljastajaks

Ta läks rahvatantsurühmast leitud sõbranna Monika Kuuse jutule. „Minul on see julgus, teeme ära!” meenutas Maarika paari kuu eest ametlikult alguse saanud haljastusfirma OÜ Aiamuusad sündi.

Mõne aasta eest Pärnusse kolides leidis Monika töö hotellis, kuid varem oli ta seotud aiandusega. Maarikal on aga Olustverest saadud agronoomiharidus, paraku praktikas seda ametit pidanud ei olnud. Mõlemad naised läbisid töötukassa alustava ettevõtja koolituse, koostasid äriplaani ja said ettevõtlustoetuse, mille eest nüüd kohe algavaks aiandushooajaks vajalikud tööriistad osteti.

Ehkki kõrvaltvaatajale võib aedniku töö üsna romantiline tunduda, siis tegelikult on see füüsiliselt väga raske, ikka kaevamine ja tassimine. „Ütleme, et uni on meil väga hea,” muheles Maarika.