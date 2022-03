Taimekaitsevahendi oskamatu kasutamine võib rikkuda põhjavee

Turule lubatud taimekaitsevahendid on inimestele, loomadele, keskkonnale, sh tolmeldajatele tekkiva riski suhtes põhjalikult kontrollitud ning kasutaja võib olla kindel, et nende korrektne kasutamine ei põhjusta ohtu inimesele ega ümbruskonnale. Pane aga tähele, et turustamiseks ja kasutamiseks lubatud taimekaitsevahendite nimekiri muutub pidevalt – lisandub uusi ja kustutatakse olemasolevaid. Järelevalvet selle üle teeb Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA).

Praktika on näidanud, et välismaalt kaasa toodud või internetist tellitud preparaadid ei ole üldjuhul Eestis registreeritud ning seetõttu ei ole lubatud neid siin kasutada. PTA teeb tihedat koostööd Maksu- ja Tolliametiga, kes kontrollib iga päev piiripunktides ja postitollis kaupade seaduslikkust, peab kahtluse korral saadetise kinni ja rakendab vajadusel täiendavaid tolliprotseduure.

Välismaalt toodud või veebist tellitud, kuid Eestis turule mittelubatud taimekaitse­vahend on illegaalne taimekaitsevahend. Samuti on seda võltsitud ja piraatkaup. Ei ole oluline, kas vahendit on soetatud suuremal hulgal või väikeses koguses ainult oma tarbeks kasutamiseks. Sellistel toodetel ei ole teada nende mõju inimesele, loomadele ega keskkonnale. Kahtlase päritoluga preparaadi koostises ei saa kunagi kindel olla ning see võib sisaldada suvalises koguses toime- ja abiaineid.

Nõuetekohaselt hindamata taimekaitsevahendite kasutamine on ohtlik, kuna ei ole teada, kuidas see kasutamisel käitub ja toimib. Euroopas on ette tulnud, et illegaalsete taimekaitsevahendite kasutamise tagajärjel on põllumajandustootja kannatanud ulatuslikku majanduskahju, kuna kasvatatav kultuur on saanud kahjustada, või on põllumajandustooted rikkumise tõttu tarneahelast sootuks tõrjutud. Samuti on olnud juhtumeid, kus keelatud taimekaitsevahendi kasutamise tagajärjel on suured põllumassiivid olnud aastaid kasutuskõlbmatud, sest pritsitud kemikaal on põllumullas olnud väga püsiv. Lisaks kaasneb risk veekeskkonnale, sealhulgas joogiks tarbitavale põhjaveele.