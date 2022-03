Bataat sobib nii magusatesse kui soolastesse toitudesse

USAs Mississippi osariigis asuv Vardamani linn on end aga maailma maguskartulipealinnaks kuulutanud ja pühendanud sellele nädalapikkuse festivali, mis mullu sügisel leidis aset juba 48. korda. Loomulikult sisaldavad pidustused ka maguskartulist valmistatud pirukate söömise võistlust.

Palju kasulikku

Maguskartuli pikergused mugulad kaaluvad 0,5–1 kg, on punaka koore ja oranži viljalihaga. Bataadi väädid hoiavad maadligi ja moodustavad seal paksu vaiba.

Maguskartul sisaldab omajagu suhkrut, kusjuures suhkruprotsent küpsetamisega tõuseb. Vilja tärklise- ja suhkrusisaldus aga sõltuvad kasvukoha kliimast. Kuumemas troopikas on viljad magusamad ning neis leidub suhkrut 6–10% ja tärklist alla 20%. See-eest mõõdukama temperatuuriga subtroopikas on bataadi tärklisesisaldus kuni 30% ja suhkrut on neis vaid 2–4%.

Ühes viljas leidub 60–85% vett, kuni 1% rasva, kuni 2% valku ja kuni 9% pektiini. Vitamiinidest sisaldab maguskartul peamiselt C- ja A-vitamiini, samuti B-grupi vitamiine. Mineraalidest on bataadis ohtralt mangaani ja kaaliumi, lisaks magneesiumi ja joodi.

Millegipärast peetakse maguskartulit sageli tervislikuks alternatiiviks tavalisele kartulile, kuigi selles on enam-vähem sama palju kaloreid, süsivesikuid ja kiudaineid. A-vitamiini on bataadis küll hulga rohkem, samas C-vitamiini aga vähem. Samuti on kartulis rikkalikumalt mineraalaineid.

Mida teha bataadist?

Maguskartuli noori antioksüdantidest pakatavaid lehti saab kasutada nagu spinatit või lehtpeeti. Mitmetes Aasia riikides kasutatakse neid nii toorelt salatites kui ka frititult või praetult roogade lisandina. Samuti võib värskeid lehti lisada smuutile.

Bataadi kergelt magus viljaliha sobib suurepäraselt nii magusatesse kui ka soolastesse toitudesse. Seda saab küpsetada, röstida või keeta nagu kõrvitsat või jamssi. Küpsenud bataadi viljaliha on pehme ja sellest saab mõnusa püree või tambi teha. Seda saab ka hästi frittida, et sellest krõbedaid n-ö friikartuleid teha. Eriti hea lisand on bataat suppidesse ja karridesse. Küpsetistest on maguskartul ideaalne keeksidesse, muffinitesse, šokolaadi- ja juustukookidesse, samuti saab sellest mõnusaid kohevaid pannkooke valmistada.