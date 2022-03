Siberi kõrgrõhkkond on varajane kevadekuulutaja

Tsüklonid ei jõua suurel jahtuval Euraasia mandril kuigi kaugele. Ida-Siberis kujuneb juba novembris-detsembris kõrgrõhuala, mis talve edenedes aina tugevneb. Päevast päeva püsib selge pakasene ilm, lundki sajab vähe. Jakuutia põhjaosas on talvel –50 kraadi tavaline, kõige külmemad ilmad on olnud –70 kraadi lähedal. Sealjuures suvel võib olla vahel ka 30 kraadi sooja.

Hilistalvel laieneb kõrgrõhkkond Lääne-Siberisse ja Venemaa Euroopa-ossa. Kui kaugele läände ta täpselt ulatub, on talviti erinev. Külmal talvel, mida iga kümne aasta jooksul paar-kolm korda ette tuleb, laieneb kõrgrõhkkond Skandinaavia ja Baltimaadeni ning jääb siia nädalateks, põhjustades teada-tuntud veebruaripakast. Tavaliselt jääb sellistel aastatel (viimati 2010, 2011 ja 2013) kõrgrõhkkond püsima ka märtsis, mil päikesepaiste järk-järgult lume sulatab. Kui kevadine kõrgrõhkkond edasi kestab, järgneb lume sulamisele kiire üleminek talvest suveks mõne nädala jooksul – just nii juhtus näiteks 2013. aastal. Eesti kiimas on selline kevad erandlik, tavaliselt kevad vindub, aga Siberis käib asi aastast aastasse nii.

Praegu paistab, et Ida-Eesti lumi võib lõplikult sulada alles märtsi lõpus või aprilli alguses ehk hoolimata vahepealsest lörtsist kujuneb siin talv pikaks. Seevastu merejääd on vähe, mistõttu sooja kevade võimalus on õhus. Omamoodi huvitav on viienda aastaaja väljavaade Soo­maal. Kohapeal lund peaaegu ei ole, aga Kesk-Eestis, Pärnu ja Navesti jõe ülemjooksul, on seda päris rohkesti. Kui kevad tuleb järsu soojalainega, võib see põhjustada viimase üheksa aasta kõrgeima veeseisu.