Maitsev vitamiinipomm kasvab mõne päevaga

Riina: hajameelne ei tohi olla!

Olen ka mõnel varasemal aastal idandeid kasvatanud ja kuna eesmärk on need lastele turgutuseks sisse sööta, siis kindla peale minek on valida munguba, harilik hernes või kikerhernes. Need maitsevad väga hästi ja seemned leiab igast suuremast toidupoest. Hernel valige ikka säärane pakk, kus sees rohelised ümmargused terad.

Idandamiseks on poodides müügil spetsiaalsed nõud, aga alustuseks sobib väga hästi ka tavaline purk, mille kaanesse augud torgata või siis kaane asemel marli ja kinnituskumm. Ühte purki peotäis munguba (idanedes paisuvad kõvasti) ja teise hernest, toasoe vesi peale ja jätsin üleöö seisma, hommikul valasin vee ära, loputasin puhta veega seemned üle, kinnitasin marli patsikummiga purgi peale ja sättisin purgi, suu allapoole, poolviltu seisma, et vesi terade pealt maha saaks nõrguda. Edasi polegi muud, kui kaks korda päevas seemned puhta veega üle loputada ja mõne päeva pärast võibki maiustama hakata. Tundub lihtne? Ongi lihtne. Kõige keerulisem on idandamise juures meeles pidada, et ei unustaks neid puhta veega üle loputada, sest kui jäävad kuivale, ei idane, ja kui on liiga niiske, kimbutab hallitus.

Idandid sobivad nii salatisse kui ka võileiva peale. Foto: Teele Üprus

Teele redised ja kressid

Esmakatsetamiseks võtsin mungoad, mida väidetavalt kõige kergem idandada on. Ostsin Selverist tavalise mung­ubade paki, ökomärgis küljes, ja hakkasin siis internetist leitud õpetussõnade järgi pihta. Kuna mul spetsiaalset idandamisnõu pole ja marliga ka ei tahtnud mässata, kasutasin tavalist purki, mille katsin eelnevalt naaskliga auke täis täksitud plastkaanega.

Ühte klaaskaussi sai purgi sobiva nurga alla sättida ja oligi kodune idandamissüsteem valmis. Niisiis said pühapäeva õhtupoolikul mungoad likku, eneselegi üllatuseks olin nende hommikusel ja õhtusel loputamisel järjepidev ning juba kolmapäeval-neljapäeval sai idusid sööma hakata. Neljapäeval panin need kinnise kaanega karbis külmkappi ja viimased riismed said veel pühapäeval söödud.

Tundus üsna lihtne ja soodne katsetus – valmis mungoa­idude karbike maksab poes umbes kaks eurot, 500grammise oapaki eest maksin küll üle nelja euro, aga selle eest saab palju-palju idusid. Et mungubadega nii edukalt läks, otsustasin sammukese edasi astuda. Ostsin mahekauplusest veel spetsiaalselt idandamiseks mõeldud redise- ja kressiseemneid. Esimestega käitusin nagu mungubadega: esimene öö leos ja edasi purgis, koos hommikuse ja õhtuse loputamisega. Kressi aga panin kõrgete servadega taldrikule salvräti peale, mida siis pidevalt vett peale tilgutades niisutasin, ikka 5–6 korda päevas (kodukontori rõõmud).

Kress-salat kasvab hästi niiske paberi peal. Foto: Teele Üprus