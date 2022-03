Veebipõhine infokogumik aitab Eesti toidusektorit

„Toiduohutuse, pettuste vältimise ja toidu päritolu teemasid on kajastatud mitmetes toitu puudutavates Euroopa Liidu ja siseriiklikes strateegiates ja arengukavades ning toimunud on erinevaid koolitusi, konverentse, infopäevi ja arutelusid ning välja antud infomaterjale. Antud dokumendi suur väärtus seisneb selles, et killustatud info Eestis toimuva kohta on ülevaatlikult nüüd ühes dokumendis koos,“ sõnab on-line raamatukogu koostaja Kristel Vene.