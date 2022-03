Märgid ennustavad sääserohket suve

Lappeenranta bioloogi Kimmo Saarinen sõnas Yle.fi-le antud kommentaaris, et lumised talvekuud, nagu meil just olid, loovad putukatele üldiselt ideaalsed tingimused.

Kui lumi sulama hakkab, tekib ohtralt lompe, need on aga Saarineni sõnul ideaalsed sääskede sigimiseks. Soe ja vihmavaba kevad tagaks lume ja vee auramise, seevastu pehmem ilm koos sademete hulga suurenemisega tekitaks veelgi rohkem seisvat vett. Kuigi ta täpsemaid ennustusi ei soovindu teha, on üks asi kindel. “Mida rohkem lompe meil on, seda rohkem sääski saame,” ütles Saarinen.