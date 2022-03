Gaasiküttelt võiks üle minna kohalikule puiduküttele

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et gaasisüsteem praegu toimib ja ei ole signaale, et sellega lähiajal probleeme tekib. „Keeruline on ennustada, millised otsused Venemaa seoses maagaasiga langetab. Hoiame naaberriikidega turuolukorral silma peal ning oleme valmis reageerima ja alternatiivseid lahendusi leidma,” sõnas Aas. „Regioonis on olemas gaasimahuti, milles olevast gaasist piisab küttehooaja lõpuni kõigile siinse regiooni riikidele ka juhul, kui Venemaalt gaasi enam ei tule.”