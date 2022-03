Süsinikus peitub põllumeeste jaoks aina enam lisateenimisvõimalusi

eAgronom käivitab plokiahelal põhineva eelsertifitseeritud CO 2 süsnikukrediitide turu Solid World DAO, mis loob läbipaistva ja reaalajas toimiva mehhanismi kvaliteetsete eelsertifitseeritud CO 2 krediitide ostmiseks, kauplemiseks ja talletamiseks.

Kuigi keerulisi termineid on selles idees mitmeid, on kontseptsioon eAgronomi asutaja ja juhi Robin Saluoksa sõnul tegelikult lihtne: põllumees peab muutma oma mullaharimispraktikaid nii, et ta seoks CO 2 mulda, ja iga seotud tonni eest makstab eAgronom põllumeestele toetust. Põllumeeste kogutud süsinikukrediidi müüb eAgronom edasi ettevõtetele, kes tahavad oma jalajälge korvata.

Saluoksa sõnul on seejuures väga tähtis, et süsnikukrediitide turg annab võimaluse põllumeestele krediitide eest juba ette maksta – investeeringuteks vajatakse raha juba praegu, tulu laekub süsinikuprogrammist hiljem. „Kuigi põllumeestele pannakse sageli paljutki süüks, siis tegelikult hoolivad nemad loodusest vaat et kõige rohkem, sest muld on nende ressurss. Aga nad on ka ettevõtjad, mis tähendab seda, et kui nad teeksid tegevusi, mis poleks kasumlikud, ootaks neid pankrot,” sõnastas ta.

Ka traktorit kiruti

Süsinikukrediidiga on Saluoksa sõnul nagu viljasaagiga: ettevõte pakub võimalust müüa ette näiteks isegi viiskümmend protsenti krediitidest, et rahastada vajalikke tegevusi, osaliselt aga hoida seda n-ö endale ja vaadata, et äkki süsinikuhind veel kasvab. „Solid World DAO pakub meile finantse, et saaksime maksta põllumeestele ette süsiniku sidumise eest.” Turuga on Saluoksa sõnul põllumajandus­ettevõtetele lisaks liitunud ka näiteks metsaomanikke.