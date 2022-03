Sõnnik ei asenda põllumehele väetist

Söötmine täpseks timmitud

Sõnnikuhoidlad on iga kevad tühjaks saanud, sest põllumajandusühistul on põllumaad kasutada rohkem, kui loomad jõuavad selle väetamiseks sõnnikut toota. Toomas Uusmaa (pildil) on hoopis märganud, et sama arvu loomade juures koguneb sõnnikut iga aastaga järjest vähem. Kui tavaliselt sai tal lauda juures asuv sõnnikuhoidla kevadeks täis ja loomade toodetavat põllurammu tuli vedada kaugemal olevatesse hoidlatesse, siis nüüd paaril viimasel aastal enam mitte. „Nüüd, kus oleks sõnnikut aina rohkem vaja, sest väetise hinnad ju kallinevad, pole seda enam nii palju. Ei saa arugi, miks. Just vedelat läga on vähem,” märkis ta. Küllap on nüüd loomade söötmine sedavõrd täpseks timmitud, et lihtsalt kõik seeditakse ära. „Tundub, et kõik sööt seedib ja väärindub sedavõrd hästi, et selle saame rohkem tagasi piima ja lihana ning aina vähem sõnnikuna.”