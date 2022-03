Lahemaalased ei ole riigi tegevusega rahul

Kohalik kalur ja giid ning seltsingu üks eestkõneleja Virko Sirkel meenutas, et kui Lahemaa rahvuspark 1971. aastal üldlevinud lagastamise piiramiseks loodi, toimis see hästi. Rahva eneseteadvus ning loodusteadlikkus kasvas, tipnedes fosforiidisõja ja Eesti taasiseseisvumiseni viinud sündmustega. Ent nüüdseks on see teadlikkus jõudnud tagasi nulli. Seltsingu eestvedajate hinnangul ei näita ka riik Keskkonnaministeeriumi haldusalas asuvate Keskkonnaameti ega Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) näol head eeskuju.