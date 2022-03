30 aastat põllumajandusreformist

Põllumajandusreformi kajastavad materjalid andsin põllumajandusmuuseumi. Muuseumi teadussekretär Ell Vahtramäe koostas muuseumile saadetud meenutuste ja dokumentide põhjal kümne aasta eest näituse, millel üks stend Pärsti kolhoosi reformi käigust. Miks just see lugu näitusele mahtus, küsisin koostajalt. „Dokumendid, fotod ja meenutused olid üks tervik, seepärast,” sain vastuseks.

Rändnäitus „Põllu­majandusreform”

Rändnäitus ringles 2014. aastal Viljandimaal klubides. Samuti oli see üleval endises ATK majas Viljandis. Kahjuks läks Vastemõisa rahvamajas kaduma näituse külastajate raamat, milles oli hulk sissekandeid.

Rändnäitus ise on põllumajandusmuuseumis alles ning soovi korral saab seda laenutada.

Näitusel saab tutvuda ka trükistega põllumajandus­reformi kohta. Mahukaim on „Eesti põllumajandus XX sajandil. Ülevaade põllumajandusest siirdeperioodil: aastad 1990–2008”. Kõige tabavama hinnangu põllumajandus­reformi käigu kohta annab ülevaates tuntud raadioajakirjanik ja maaelusaadete tegija Kaljo Jaagura.

„Põllumajandusreformiga on pandud miljoneid huugama ja pannakse veelgi.” Nii tõdes Kalju kolhoosi pearaamatupidaja Olinde Aavik kunagi maavalitsuses peetud reformiteemalisel koosolekul. See Viljandimaa põllumajandusreformi klassikasse kuuluv ütlus on samuti talletatud põllumajandusmuuseumis.