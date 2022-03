Pikavarreline vaarikas on kallim, kuid annab head saaki

Frigovaarikas ehk potivaarikas ehk pikavarreline vaarikas (ingl k long cane raspberry) on soojema kliimaga maades ettekasvatatud vaarikataim, mis on kogu esimese kasvuaasta sirgunud potis. Hoolikalt kastetud ja väetatud taimed viiakse sügise saabudes madala temperatuuriga ruumi, kus neid ületalve hoitakse. Ka transport toimub külmunud olekus ning kevadel, alles vahetult enne istutamist sulatatakse nad üles.

Kes vaarika hingeelu lähemalt tunneb, teab, et saaki kannavad suvel viljuvatel vaarikatel kaheaastased oksad. Tavapäraselt istutatakse meil paljasjuurseid vaarikataimi, mille vilja kandev vars on 50 cm kõrguselt tagasi lõigatud. Seetõttu peab uut vilja kandvat vart ootama vähemalt järgmise suveni. Pika varrega vaarikalt saab saaki noppida juba istutusaastal – tõsi, saak valmib nagu maasika frigotaimelgi tavapärasest hiljem, augustis, kuid kostitab kasvatajat rikkalikult.

Põlvamaal tegutsev Joosepi talu, kes on tuntud ka maasikakasvatuse valdkonnas, on 2017. aastast pakkunud pikavarrelisi vaarikaid. Hollandi ettevõtetest, kust tellitakse maasikataimedki, uuriti uuemate vaarikakasvatuse suundade kohta ja jõuti potivaarikateni, mida algul telliti ainult endale. Ei läinud aga kaua, kui sõna põnevate taimede kohta levis ja nüüd on need saadaval kõigile soovijatele.