Ülekäte läinud hobi tõi tunnustuse

Üldiselt hooldatakse pärandkoosluseid Eestis enamasti saartel või Lääne-Eestis, ent Alam-Pedja looduskaitseala asub peaaegu keset Eestit, Tartust loode poole. Tegu pole kerge piirkonnaga, sest pidevalt valitseb üleujutuse oht, luhtadele on raske ligi pääseda, veerežiim on aeglane, mis tähendab, et ühe päevaga tõusnud üleujutus võib püsima jääda mitmeks kuuks.