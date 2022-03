Läheb kevadiseks: esmaspäeval tõuseb temperatuur kohati 7 soojakraadini

Riigi ilmateenistuse andmetel jääb reedel (11.03) kõrgrõhkkond servaga Eesti kohale. Ilm on sajuta ja vaid õhukese kõrge pilvekihiga. Madalrõhkkonna survel on lõunakaare tuul tugevam saartel ja põhjarannikul. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..-6, mandri sisealadel -7..-12, päeval tõuseb 0..+5°C-ni.