Koolinoorte kokanduskonkursil naeratas võiduõnn ahvenatakodele ja vanaema tursakotlettidele

„Mul on hea meel, et kalatoitude valmistamisega tulid kaasa nii alg- kui põhikoolide õpilased, nii linnas kui maal, nii sõprade ja perede ringis kui koos õpetajate-juhendajatega. Kaasa löödi ka noortetubades ja kogukondades. Leidus neidki, kes olid seltsi haaranud vanavanemad,“ tõi välja maaeluminister Urmas Kruuse.

„Saadetud piltidelt ja videotelt on näha, et võimalus pereringis või sõpradega koos kokata pakub ütlemata rõõmsat vaheldust. Kuna lapsed kasutasid erinevaid kalu ja kalatooteid, süvenes usutavasti arusaamine, et kala valmistamiseks leidub vaat et lõputult võimalusi ning et igaüks leiab retseptide hulgast midagi meelepärast,“ lisas Kruuse. „Samuti oli enamus retseptide juures ära toodud selle valmistamise või valitud roa lugu.“