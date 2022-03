Rahvusvaheline künniorganisatsioon jätab ära Venemaal toimuma pidanud maailmameistrivõistlused

Oma 4. märtsi istungil otsustas rahvusvaheline künniorganisatsioon, et seoses sellega, et Venemaa ründas 24. veebruaril oma naaberriiki Ukrainat, tühistatakse võistlus, teatati organisatsiooni sotsiaalmeedialehel.

Venemaa rünnak Ukrainale on selge rahvusvahelise õiguse rikkumine ja Maailma Künniorganisatsioon mõistab Venemaa ja selle juhtkonna selle julma käitumise eest karmilt hukka. Maailma Künniorganisatsiooni hüüdlause on: Pax Arva Collat ​​– Las rahu harib mulda. Venemaa käitumine on vastuolus nende põhimõtetega.