Selgusid Eesti esimese lihahäkatoni viis finalisti

Nõo Lihatööstus ja Eesti Maaülikool käivitasid selle aasta alguses ühise lihahäkatoni. Nõo Lihatööstuse müügi- ja turundusspetsialist Arthur Taavet selgitas, et tavaliselt tehakse häkatone selleks, et kasvatada noorte huvi iduettevõtete vastu, aga ka lihasektor on väga hädas noorte pealekasvuga. „Häkaton on koht, kus nad saavad oma ideid katsetada ja näha, kas see meeldib neile,” selgitas Taavet, kuidas lihahäkatoniga püütakse noorte huvi kasvatada.