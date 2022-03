Sõda Euroopa viljaaidas toob kaasa toidukriisi

„See oli emotsionaalselt väga raske vestlus, sest olukorra kirjeldused Ukrainast olid kohutavad,“ tunnistas Kruuse. „Humanitaarolukord Ukrainas on Leštšenko sõnul katastroofiline, eriti sõjapiirkondades, kus inimesi hakkab painama näljahäda. Riik vajab kiiresti toiduabi ja seda mitte vahetus sõjapiirkonnas, vaid õige pea juba terves Ukrainas,“ vahendas Kruuse päevase telefonivestluse sisu oma sõnavõtus Euroopa Liidu põllumajandusministritega kohtumisel.

Leštšenko sõnul ei pruugi sõjategevuse jätkudes sel aastal Ukrainas märkimisväärset põllumajanduslikku tegevust toimuda. „40% põllumajandusmaale puudub sisuliselt juba praegu juurdepääs, diiselkütus on kogu põllumajandussektorist antud riigikaitsele. Põllumajanduslik infrastruktuur on ulatuslikult kahjustatud ning põllumehed on kas territoriaalkaitse üksustes või juba ka hukkunud,“ tunnistas Roman Leštšenko oma telefonivestluses Kruusele.