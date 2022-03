Koda: ettevõtted pakuvad tööd ligi 600 põgenikule, kuid mure on siiajääjate töölubadega

Põllumajanduskoda koos teiste põllumajandusorganisatsioonidega alustas reedel ettevõtete väljaselgitamist, kes on valmis enda juures Ukrainast pärit inimesi majutama ja neile ka tööd pakkuma. Paari päeva jooksul on üleskutsele vastanud sada põllumajandus- ja toidusektori ettevõtet, kes on lähikuudel valmis tööd pakkuma ca 580 inimesele ja majutuskohti on nende ettevõtete kasutuses ligi 800. "Suuremad võimalused põllumajandussektoris tööd ja majutust pakkuda tekivad alates maikuust. Eesti põllumajandus- ja toidutööstuse ettevõtted saavad kindlasti siia saabuvatele ukrainlastele abi pakkuda," sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

"Üks osa Ukraina töötajaid, kes olid Eesti põllumajandus- ja toidutööstus­ettevõtetes tööl, on nüüdseks tagasi läinud ja kindlasti osa veel läheb, et oma kodumaad kaitsta. See on igati mõistetav. Nendele tuleb ettevõtetel operatiivselt asendus leida," lisas ta.

Põllumeestele teeb muret, et osa Ukraina töötajate töötamise load on kohe lõppemas, aga praeguses olukorras jäävad varem kokkulepitud inimesed tulemata. Politsei- ja Piirivalveameti otsusega tohivad Ukraina kodanikud, kelle Eestis viibimise alus on peatselt lõppemas, Eestis ajutiselt küll edasi viibida, kuid korralduse alusel Eestis viibimine ei anna õigust Eestis töötada, kui lubatud töötamise aeg on täis. "Praegu töötamise tingimustele erandeid tehtud ei ole. See on probleem, mis vajab kiiret lahendust,” rõhutas ta.