Ukrainlaste lahkumine paneb põllumehe muretsema

Iga inimese asendamine on keeruline

Nii tõdes Peetson, et praegu ei tee liigne muretsemine midagi paremaks. „Elame nädal korraga, töö peame ära tegema, inimesed tuleb leida ja küll me leiame ka, kuid probleem on juba olemas, seda ei saa eitada. Tulemas on veel kiired kevadtööd,” lausus ta. „Tuleb ilmselt raske kevad. Kitsaste ressurssidega, kuid nagu öeldakse sõjakunsti õpetades – sõjategevuses on alati puudu inimressursist, laskemoonast ja ajast, aga sõda tuleb võita,” kinnitas ta lootuses, et saab hakkama ka nüüd. „Seda, et sõda algab, väga ei usutud.” Samas on mõeldud, kuidas oma ukrainlastest töötajaid aidata, kuni selleni välja, et tuua nende lapsed Eestisse. „Ent Euroopa Liidu piirini on sealt siiski 800 kilomeetrit ja see tähendab nii kütust sõiduks, mida Ukrainas pole saada, kui ka võimalikke takerdumisi kontrollpostidel. Meil siin pole mingit probleemi minna neile Poola vastu, aga praegu tundub, et targem ja turvalisem on jääda kõigil kohale ja jälgida, mis edasi toimub,” selgitas Peetson. „Muidugi on ka jõuetuse tunne, kuid siiski oleme valmis kõikideks stsenaariumideks, vajadusel ka kiirelt tegutsema.” Tegutsedes Kaitseliidus on ta kriisiolukordi harjutanud ja sellest on tal ka põllumehena kasu. „Tean, et rapsida ei tohi ja muuta saab neid asju, mida suudame muuta,” kinnitas ta.