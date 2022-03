Turismiettevõtjad naudivad head talvehooaega

Tellijale

Soomaa Rahvuspargis tegutsev turismiettevõtja Aivar Ruukel ütles, et Soomaal on talv olnud väga hea ning Soomaale on koroonaaeg just talviseid kliente juurde toonud. Enne pandeemiat tulid pooled Soomaa külalised välismaalt, aga praegu on neid ainult viiendik klientidest. „Kui varem oli keeruline motiveerida Eesti inimesi tulema talvel Soomaale, siis viimased kaks aastat on väga populaarsed olnud talvised räätsamatkad ja tõukekelgutamine Öördi soo­taastamisalal vanades sookuivenduskraavides. Need talved on meie jaoks viimase 25 aasta parimad,” rääkis Ruukel. „Eestlased käivad Soomaal massiliselt, aga liikvele on läinud ka välismaalased. Näiteks lätlased on meid leidnud – tulevad Pärnusse spaasse ja Soomaale tõukekelgutama.”

Võrumaalgi nauditakse lumerohket ja mõnusat talve. Võru lähedal Kütiorus asuva suusakeskuse juht Imre Viilukas (pildil) sõnas, et kliente suusanõlvadele jagub ja eriti palju on neid laupäeviti, kui tõstukite juurde tekivad lausa järjekorrad. Kütioru suusakeskus oli vahepeal neli aastat suletud, kolm aastat tagasi aga sai uued omanikud ja ühes sellega uue hingamise. „Oleme keskusesse kõvasti investeerinud ja plaanis on lisada veel üks tõstuk,” ütles Viilukas. „Viimased kaks talve on ilma poolest meid väga soosinud.”