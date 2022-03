Viljakasvajatad panevad aina enam rõhku taliviljale

Tellijale

Saagi hind aga sõltub Pariisis asuvast teraviljabörsist MATTis, mille järgi Eesti teravilja kokkuostjad, sealhulgas põllumeeste ühistu Kevili, oma kodulehel jooksvalt tabeleid üles paneb.

„Börsil on nii, et kas kaotad või võidad,” nentis Kevili juhataja Hannes Prits, kelle jutu järgi mõjutab sõjategevuse algus Ukrainas ka maailma viljaturgu. Seda enam, et Ukraina, Venemaa ja Kasahstan annavad 30–34 protsenti maailmas toodetavast nisust. „Ukraina taristu on purustatud ja vaevalt mõtleb Ukraina põllumees praegu kevadkülvile,” lausus Prits.

Eesti põllumeeste järjest suuremat huvi ja suundumust kasvatada talivilja seletas Kevili juhataja sellega, et talivilju mõjutavad suveilmad vähem ja koristusaeg on varasem. „Aastad ei ole vennad, eelmisel aastal oli saagid suhteliselt väikesed, aga tänavuse suhtes olen optimistlik, sest orased on hästi talvitunud, aga mul on olnud au töötada meie tippmajandites, kus kasvatati edukalt ka saagikaid suvivilju, kuigi jah, tegemist on riski­majandusega.”

Paraku, möönis ka Prits, hakkab maailma mõjutama sõda Euroopas, seda niigi kallinenud väetiste kättesaadavuse ja laevatamise murega, aga lämmastikuühenditeta on näiteks kvaliteetset toidunisu toota keeruline.