Metsast tasub vaarika- ja mustikavarsi varuda

Rahvapärimust arvestades saab parima tee raiesmikult korjatud metsvaarikavartest. Nende korjamisel tuleb hoolikalt jälgida, et korjatakse ikka eelmisel aastal kasvanud varsi. Saaki kandnud varred on juba surnud ega oma enam mingit väärtust. Vanad varred on värvunud hallikaks ja neil on veel küljes vaarikaid kandnud viljaraod. Noored varred on pruunikaspunased ja neil on näha ainult pungi.