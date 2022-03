Jahimehed koguvad Ukraina põgenikele lihakonserve

Seltsi üleskutsele koguda konserve Ukraina heaks on reageerinud palju jahiseltse ja jahimehi: kahe ööpäevaga on laekunud ca 1300 konservi ja 3000 eurot. Suurim konservide annetaja on olnud Linnamäe lihatööstus, aga ka Saku lihameistrid OÜ. Samuti laekus üks annetus eraisikult.