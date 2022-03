Metstaguse Agro juhi Teet Kallakmaa sõnul on juba paar aastat kõik tema lüpsjad pärit Ukrainast, lisaks on sealt veel paar teise ameti peal olevat töötajat. Kokku on iga päev tööl 7-8 ukrainlast. “Eesti inimene millegipärast ei taha loomadega tegeleda,” sõnas ta.