Aastaid madal olnud piima kokkuostuhind on lõpuks tõusuteel

Piimatoodang moodustab umbes veerandi Eesti põllumajandustoodangu väärtusest ja mõjutab seega oluliselt Eesti põllumajandustootjate majandusseisu. Kui 2016. aastast on piima kokkuostukogus pidevalt tõusnud, siis kokkuostuhind püsis pikalt madalal. 2020. aasta mais langes see isegi alla 300 euro tonni eest ja püsis sellisena möödunud aasta veebruarini. Sealt alates on hind väikeste kõikumistega tõusma hakanud ja on alates eelmise aasta juulist selges tõusutrendis.