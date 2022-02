Parim piimakarjakasvataja tegutseb Viljandimaal, lihaveisekasvataja Järvamaal

Parim piimakarjakasvataja 2021 on Tõnu Vreimann Kõpu PM OÜst. Viljandimaal asuvas piimakarjas on lehmi 630. Keskmine piimatoodang lehma kohta 2021. aastal oli 12332 kg ja piimarasva ning -valgu kogutoodang 940 kg.

„Tõnu Vreimann majandab väga targalt ning 2021. aastal valminud kaasaegne vasika- ja noorkarjalaut vaid kinnitab seda, et ettevõte on jätkusuutlik ning innovaatiline,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus. Lisaks piimatootmisele jagub mehe energiat ka erinevate organisatsioonide tegemistes kaasalöömiseks juhi ja nõukogu liikmena.

Parim lihaveisekarjakasvataja 2021 on Tiia Riis Abaja Farm OÜst. Järvamaa ettevõtte loomakasvatusjuhi karjas on ca 220 lihaveist, kellest ammlehmi 104. Ettevõte tegeleb aberdiin-anguse tõugu loomade aretamise ja kasvatamisega. Paaril eelneval aastal on kõik loomad müüdud tõuloomadeks ja eksporditud 14 riiki.

„Abaja Farm tegeleb põhiliselt teraviljakasvatusega ja loomakasvatus on lisategevus, mis on aastatega kasvanud. Just tänu Tiia Riisi tublile tööle on farmi näitajad nii head, et väärib tunnustust,“ sõnas MESi juhatuse liige Meelis Annus.

Lihaveisekasvatus ja piimatootmine on kahjuks sektorid Eestis, kus viimasel ajal on seoses tulu puudumisega taas kuulda sõnumeid karjade vähendamisest ja lõpetamisest. Seda enam väärivad mõlemad ettevõtted tunnustust, sest nende pilgud on suunatud tulevikku ja nad tegelevad lahenduste otsimistega, et tootmine ka rahaliselt toimiks.