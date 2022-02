Ants Aaman teenetemärgist: see oli nii suur vapustus

"Talu juures on ju alati tööd," sõnas ta. Teenetemärgist kuulis ta eile kunagise kolleegi, ajakirjanik Madis Jürgeni käest, kes enne tähtsa uudise teatavakstegemist üle kontrollis, et Aaman ikka istuks. "See oli nii suur vapustus, et võttis kohe nõrgaks küll," sõnas Aaman ja lisas, et on hiiglama tänulik, et tema tegemisi on märgatud. "Vahel küll mõtlen, kas on ikka vaja kõigi eest seista, aga kui tunnustus tuleb, on ikka hea meel."