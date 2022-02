Amet: interneti vähene kättesaadavus maal tekitab konkurentsiprobleeme

Konkurentsiamet märgib, et riik peab riigiabi rakendamisel põhjalikult kaaluma ja vastavalt sellele otsustama, kas on põhjendatud riigiabi suunamine vaid piirkondadesse, kus elanike tihedus on kõrge ja kus vabaturuteenused juba toimivad või peaks seadma eesmärgiks, et internetiteenuse kättesaadavus Eestis peab olema võimalikult suurel määral tagatud ka piirkondades, mis ei ole ettevõtjatele internetiteenuse osutamise seisukohast atraktiivsed.