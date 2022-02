Linnupidajatele jagatakse veebiinfotunnis teavet linnugripi hetkeolukorrast

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul oli eelmine lindude gripi hooaeg väga raske ning ka sellel aastal vaibumise märke ei paista. „Euroopas tuvastatakse jätkuvalt nii kodulindudel kui ka metslindudel lindude grippi. Kuna peagi on taas algamas metslindude ränne, siis lindude gripi oht meie piirkonnas võib suureneda ja kõik linnupidajad peavad selleks valmis olema,“ selgitas Jaarma infotunni olulisust.

Viimastel aastatel on linnupidajate arv suurenenud, eriti just nn hobipidajate osas. Infotunnil on plaanis tutvustada lindude gripi alast olukorda, haiguse ennetamist ja bioturvalisuse meetmeid. Lisaks, kuidas ära tunda lindude grippi ning mida teha, kui tekib haiguse kahtlus.