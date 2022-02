Suurtest linnadest eemal elavaid inimesi oodatakse osalema radooniuuringus

Uuringu eesmärk on teha mõõtmisi pea 500 eluhoones üle Eesti, et saada parem ülevaade siseõhu radoonisisalduse jaotusest eri omavalitsusüksustes.

Uuringu sihtrühm on Tallinnast ja Tartust väljaspool elavad eramajade ja korrusmajade esimeste korruste elanikud. Uuringus osalejad saavad tasuta ülevaate oma kodu radoonisisaldusest.

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas, mis tekib maakoores. Välitingimustes seguneb see pinnale jõudes kiiresti õhuga, ent hoonete siseõhus on õhuvahetus tagasihoidlikum ja radoonisisaldus suurem. Pikaajaline kokkupuude radooniga võib hakata kahjustama tervist ja tekitada kopsuvähki.