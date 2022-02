Uuring: efektiivsed süsiniku sidujad on noored ja keskealised metsad

Ajakirjas Science of the Total Environment avaldati Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professori Veiko Uri juhitud töörühma mahukas uuring, mis võttis vaatluse alla metsade arengutsükli raiesmikust kuni küpse, üle saja-aastase männikuni.

Eesti teadlaste tulemused näitasid, et aastane mullast õhku eralduv süsinikuvoog ei sõltunud metsa vanusest. Samuti selgub uuringust, et raiesmikul mullast väljuv süsinikuvoog oli samas suurusjärgus vanemate männikute mullast eralduva süsinikuvooga ehk lageraie järgselt mullast süsiniku eraldumine oluliselt ei suurenenud.

Süsinikuringe seisukohast lageraietele hinnangu andmisel on olulise tähtsusega kaks aspekti. Esiteks aeg, mis kulub süsinikubilansi tasakaalu jõudmiseks ehk hetk, mil ökosüsteem muutub taas süsinikku siduvaks. Teiseks aeg, mis kulub lageraie järel eraldunud süsiniku tagasi sidumiseks. Uuritud noor männik hakkas süsinikku siduma seitsme aasta vanuselt, mis on heas kooskõlas mitmete varasemate uuringute tulemustega. Järgmise viie aastaga sidus noor mets tagasi süsiniku, mis lageraie järel alalt eraldus.

Eesti teadlaste uuring põhineb üheteistkümnel erineval metsaalal. Metsakooslustest valiti palumännikud, mis on Eestis tavalised ja suure majandusliku tähtsusega. Samuti on harilik mänd üleilmselt laialt levinud metsapuu, kuna suudab kasvada äärmiselt erinevates tingimustes.

Kuna taolisi uuringuid on seni maailmas avaldatud võrdlemisi vähe ning sageli on sarnastes töödes raskesti hinnatavaid süsiniku voogusid kas ignoreeritud või on need leitud kaudselt, modelleerimise teel, on see töö teaduse jaoks väga väärtuslik.