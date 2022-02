Keskkonnaamet tunnustas pärandniitude majandajaid

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et kõik laureaadid on lisaks eeskujule pärandniitude hooldamisel panustanud ka kogukonna tegemistesse ning valdkonna arengusse. „Kõik nad paistavad silma siira pühendumusega ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega. Eesti looduse elurikkuse taastamisel ja hoidmisel oleme suure tänu võlgu just sellistele sädeinimestele,“ tõdes Vakra.

Ulvi ja Tiit Uusoja on Hiiumaa pärandniitude pikaaegsed ning pühendunud hooldajad, kes alustasid oma tegevust 1990ndatel ja majandavad nüüdseks üle 100 hektari poollooduslikke kooslusi, millest enamuse moodustavad rannaniidud. Nad on aastate kaupa oma maid korralikult karjatanud ning hoidnud veepiiri valdavalt pilliroovaba - just nii, nagu sealsele elustikule vaja. Aastaid on nad võõrustanud Eestimaa Looduse Fondi talgulisi.