Laadakorraldajad loodavad kurva kübaratriki jätta tegemata

Kui kahel eelmisel aastal on Maamess pidanud pandeemia tõttu ära jääma, siis praegu näitavad märgid, et järjekorras 28. rahvusvahelise messi toimumist 21.–23. aprillil Tartu Näituste messikeskuses saab ette valmistada märksa rahulikuma südamega. „Kahe aastaga on firmadel tekkinud palju uudiseid, avastamisrõõmu on kevadel rohkelt nii külastajatel kui ka firmadel,” kinnitas Maamessi projektijuht Margus Kikkul.

Samuti on kõikide väliürituste korraldajatele ja osalejatele kergendus, et sellest nädalast kadus väliüritusel koroonapassi kohustus. „Kahe aastaga sai selgeks, et kuigi me proovisime messi tõsta suvele ja sügisele, jõudsime ettevõtetega suheldes selleni, et Maamess peab olema ikkagi esimene mess, enne kevadtöid,” sõnas ta.