Kuiv hakkpuit on selle talve luksuskaup

Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas ütles, et hakkpuit on kõigi kaugkütte-ettevõtete jaoks praegu defitsiitne kaup, sest Eesti Energia kokkuostetav kogus on umbes pool kogu hakkpuidu turust, mida sügisel üsna ootamatult sooviti kokku osta. Kuna Eesti Energia pakkus hakme eest paremat hinda, kui oli kevadel sõlmitud lepingutes, ütlesid hakkpuidu müüjad senised lepingud üles. „Ka meile tuli novembris teade, et kahjuks me kevadel kokkulepitud hinnaga sel kütteperioodil hakkpuitu osta ei saa, vaid hind on nüüd 40 protsenti kallim. Tagantjärele vaadates läks meil isegi hästi, sest kui peaksin täna nullist lepinguga alustama, oleks uue lepingu hind koguni kaks korda kallim,” selgitas Küngas. „Probleem on ka hakme kvaliteet. Nimelt peab kvaliteetse hakkpuidu saamiseks laskma oksahunnikutel umbes pool aastat kuivada, märgadest okstest ei saa kvaliteetset haket ja selle kütteväärtus on väiksem.”