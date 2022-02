Lume all jää sees talvitunud taimede olukord selgub kevadel

Ka taliodra ja talikaera talvitumisest on veel vara rääkida, sest paksu lume all jää sees olevate taimekesteni lihtsalt ei jõua praegu.

Olukord annab põhjust muretseda, sest jää on hea külmajuht ning kui praegu lumi põllult ära sulaks ja külmad tulevad, siis läbi jää jõuab see paremini taimedeni kui läbi lume, seletas Koppel.

„Reine jutt on jumala tõsi,” kinnitas ETKI teadur Triin Saue. „Kuni lumi püsib, ei ole taimedel veel häda. Mis kevadel saab, sõltub suuresti ilmast. Jääkooriku alla jäänud taimed ei saa kevadel kahjustada mitte seetõttu, et nad jääksid ilma hapnikust või süsihappegaasist, sest seda on tegelikult ka jää all piisavalt, vaid palja, ilma lumeta jääkooriku korral on kahjulik temperatuuri suur ja kiire kõikumine.”