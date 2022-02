Väetist pole saada, aga talivili vajab turgutamist

Baltic Agro põlluväetiste tootejuht Mihkel Salum märkis, et pärast teadet, et Venemaa valitsus kehtestas 2. veebruarist 1. aprillini 2022 ammooniumnitraadi ekspordi keelu, leidsid nad end üsna kehvast olukorrast. „Meil oli oktoobris sõlmitud ostuleping ammooniumnitraadi tootjaga Venemaalt ja põllumeestele ette maha müüdud ligi 4000 tonni lämmastikväetist, ekspordikeeluga me seda nüüd ei saa,” sõnas ta. Lootus on, et saavad aprillis, aga see ei pruugi põllumeest lohutada. Väetist on taliviljade kasvu turgutamiseks vaja juba märtsi lõpus või kohe aprilli alguses. „Põllumeest me kindlasti hätta ei ­jäta, otsisime uusi lahendusi,” lubas ta.