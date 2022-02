Väärt agronoomi tuleb tikutulega taga otsida

Tellijale

Mägede OÜ juhatuse liikme Raido Allsaare sõnul on agronoomide puudus teravalt tuntav, sest häid spetsialiste ei tule juurde nii palju kui tarvis ning tööjõu voolavus on suur. „Paljud tugevad agronoomid on läinud pensionile ning paljud on veel minemas. Koolidest ei tule piisavalt värsket verd peale, mis võib olla tingitud antud valdkonna kergest ebapopulaarsusest,” selgitas ta.

Tema sõnul on põllumajanduses tööjõukriis ka teistel ametikohtadel. „Juba aastaid ei viitsi küla joodikud isegi kive korjata – just nii põletav see probleem ongi.”

Taimekasvatuse taskuhäälingu Agrofanaatika (agrofanaatika.ee) ning portaali agronoom.ee eestvedaja Janne Ehte-Tammiste sõnul pole olukord tekkinud üleöö, vaid olnud probleemiks pikemat aega. „Tegemist on aasta-aastalt süveneva väljakutsega põllumajanduses.”

Noorte pealekasv vähene

Probleemi tõsidust kinnitab ka Rabaveere Farmi juhatuse liige Olav Kreen. „Mure on hüppeliselt kasvanud viimasel aastakümnel: põllumajanduse reorganiseerimise järel pärast Eesti taas­iseseisvumist vähenes sektoris hõivatute arv kiiresti. Sellest tulenevalt pole olnud ka piisavat uute spetsialistide koolitamisnõudlust kutse- ja kõrghariduses. Tänaseks on vaja uut põlvkonda spetsialiste, keda aga vajalikul hulgal koolitatud ei ole,” rääkis ta.