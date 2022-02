Mustast pässikust eliksiiride tootmine kogub hoogu

„Meie kõige esimene eliksiir tooteportfellis oli Chaga Health Elemental eliksiir, traditsiooniline ja valmistatud minu perekonna saja-aastase retsepti alusel. Sellele on aja jooksul lisandunud veel tooteid. Saadaval on ka mahedad tooted,” selgitas osaühingu Chaga tegevjuht Siim Kabrits, kes on Eestis selle ala üks suuremaid propageerijaid.

Suhteliselt kallist hinda kommenteerides ütles ettevõtte tegevjuht, et hinda kujundavad kvaliteetsed ja kontrollitud koostisosad. „Meie eliksiirid on saadaval nii tavatoodetena kui mahedatena, mis on kallimad, kuna omavad vastavaid sertifikaate. Mis ei tähenda aga, et tavatooted poleks kvaliteetsed,” selgitas Kabrits.