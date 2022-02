Hõrk kakao pakub maitseelamusi

Kvaliteedi määrab käärimine

Botaaniliselt on kakaopuu kogum rohkearvulistest sortidest ja vormidest, mis on tekkinud pikaajalise kultiveerimise jooksul. Kakaopuu arvatakse siiski mugavuse mõttes üheks liigiks, mis jaotatakse sorditüüpidesse.

Kakaopuul tekivad õied otse tüvel ja jämedail võraokstel kunagiste lehtede kinnituspaiga kaenlais uinunud pungadest. See tähendab, et kakaopuul esineb tüviõiesus ehk kauliflooria. Tillukesi õrnu heledaid õisi tekib aastas ühe puu kohta üle 100 000, kuid viljadeks areneb neist vähe. Piklikud viljad on 10–30 cm pikad ja kaaluvad 300–500 g. Kuigi kõva kesta tõttu võiks vilju võrrelda pähklitega, siis botaaniliselt on need marjad, aga nimetatakse neid hoopis kaunadeks. Viljad lõigatakse puult ettevaatlikult terava noa või aiakääridega, et õiepadjandeid mitte vigastada. Umbes 20 viljast saab 1 kilo kuivi kakaoubasid.