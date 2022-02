Aeg oma rõduaeda sättida

Väga hästi õnnestus mul nii korduvalt viljuva maasika kui ka kuumaasika kasvatus, neist sain saaki kuni külmade tulekuni. Maasikaid kasvatasin rõdukastis ja jätsin need talvel rõdule, kus need on praegu lumikatte all – huvitav, kas jäävad ellu või mitte? Muidugi oleks õigem need viia välja ja kaevata koos kasti või potiga mullakraavi ning siis kevadel jälle rõdule asetada. Korduvalt viljuvatest maasikatest julgen soovitada sorte ‘Soprano’, ‘Bravura’ ja ‘Favori’.