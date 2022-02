Nädala mõte: kusagil pole rohi rohelisem

Piisab vaid säärase foto vaatamisest, kui juba kujutled end nende nõlvade vahele matkama. Aga on see lähemalt vaadates ka nii idülliline? Juhtusin telerist nägema Simon Reeve’i saadet Inglismaalt Lake Districti rahvuspargist. Sealne farmer, kelle vanavanaisagi juba loomi pidas, oli pisarsilmil mures piirkonna tuleviku pärast. Aastasadu on lambad püganud noidsamu muinasjutulisi nõlvasid, mida käivad imetlemas miljonid turistid aastas, ent nüüd ollakse seisukohal, et see on loodust kahjustav tegevus ning nõlvad tuleks taastada liigilise mitmekesisusega, põlismetsadega.