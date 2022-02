Maaülikool katsetab säga kasvatamist

Tellijale

„Euroopa säga maitseb võrratult, lihtne puhastada, pole palju luid,” lausus Eesti Maaülikooli (EMÜ) vesiviljeluse õppetooli peaspetsalist Härmo Hiiemäe. Euroopa säga on väga mõnusa liha ja meeldiva maitsega. „Kes on proovinud Aafrika angersäga, siis Euroopa säga liha on veidi struktuursem,” kirjeldas ta.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi innovatsioonitoetuse raames tehtud uuringud näitavad, et Euroopa säga on suhteliselt lihtne kasvatada, sest kasvab kiiresti ega nõua erilisi tingimusi peale sooja vee ja hea sööda. Tšehhist toodud vastsetest kasvatatud sägad, kes toodi vast valminud EMÜ vesiviljeluse katsebaasi 2020. aastal pärast jaanipäeva kilostena, kaalusid sama aasta oktoobriks juba 3,5 kilogrammi. „Said õiges koguses sööta ja on suhteliselt turvaline kalakasvatusprojekt,” ütles Hiiemäe.

Tehistingimuses õnnestus säga Eestis ka esmakordselt paljundada ja saada järglasi, need tulid ilmale mullu 19. juulil ja elavad nüüd üle oma esimest talve. Praegu kaaluvad nad 600 grammi ringis. „Kui on piisavalt soe vesi, saavad nad turustamiskõlblikuks aasta kuni pooleteisega,” nimetas Hiiemäe. Looduses on see aeg pikem, sest vesi on jahedam. Kasvanduses võib kalade asustustihedus olla üsna suur.