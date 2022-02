Vabatahtlikud tulevad kalavarude kaitseks Keskkonnaametile appi

„Keskkonnaameti ja Vabatahtliku Kalakaitse ühine eesmärk on jätkusuutlik ja seaduskuulekas kalandus. On tähelepanuväärne, et kalastajad ise on valmis sõnade , aga eelkõige tegudega panustama sellesse, et kalarikkus Eestis säiliks. Järelevalve on vääramatu osa kalastiku kaitsest ja saab olla tõeliselt tõhus siis, kui teeme seda koos hoolivate ja asjatundlike kodanikega,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.